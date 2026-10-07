Zürich - Die Digital Sovereignty Study 2026 von ti&m und der Hochschule Luzern zeigt: Nur rund 30 Prozent der Schweizer Unternehmen sind strategisch und operativ gut aufgestellt. Digitale Souveränität steht in Schweizer Unternehmen hoch auf der Agenda, als verbindliche Vorgabe ist sie aber selten verankert. 73 Prozent der 200 befragten Organisationen halten das Thema für sehr oder eher wichtig, und zwar branchenübergreifend. Von ihnen haben jedoch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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