Nach drei Jahren weitgehender Stagnation wächst das BIP seit dem vierten Quartal des vergangenen Jahres wieder. Auch im zweiten Quartal dieses Jahres setzte sich der Aufschwung fort, trotz der gestiegenen Energiepreise infolge des Konflikts im Nahen Osten. Die robuste Konjunktur hat die Konsensprognosen der Ökonomen für das Wachstum 2026 nach oben getrieben. In den vergangenen Monaten waren die Prognosen deutlich gesenkt worden, aus Sorge, der Konflikt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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