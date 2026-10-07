Berlin - Deutschland will künftig CO2 nach Dänemark und in die Niederlande "exportieren". Das Bundeswirtschaftsministerium hat nun entsprechende Absichtserklärungen mit den beiden Ländern unterschrieben, wie am Mittwoch mitgeteilt wurde.
Die Vereinbarungen sollen den erfolgreichen Hochlauf von sogenannter "Carbon Capture Storage and Utilization" (CCS/CCU) in Deutschland unterstützen und, so das Ministerium, "die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie langfristig und nachhaltig stärken". Steigende CO2-Kosten sollten damit vermieden werden.
Abgeschiedenes Kohlendioxid (CO2) kann tief unter der Nordsee gespeichert werden. Dänemark und die Niederlande sind hier schon weiter als Deutschland. Experten mahnen allerdings Umweltrisiken.
Die Vereinbarungen sollen den erfolgreichen Hochlauf von sogenannter "Carbon Capture Storage and Utilization" (CCS/CCU) in Deutschland unterstützen und, so das Ministerium, "die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie langfristig und nachhaltig stärken". Steigende CO2-Kosten sollten damit vermieden werden.
Abgeschiedenes Kohlendioxid (CO2) kann tief unter der Nordsee gespeichert werden. Dänemark und die Niederlande sind hier schon weiter als Deutschland. Experten mahnen allerdings Umweltrisiken.
© 2026 dts Nachrichtenagentur