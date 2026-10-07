Ostermundigen BE - Die ausserordentlich guten Wetterbedingungen haben in diesem Jahr für ein gutes Campingjahr gesorgt. Die Buchungszahlen lagen Ende September höher als im bisherigen Rekordjahr 2021, wie der Touring Club Schweiz am Mittwoch mitteilte. Zum zweiten Mal nach dem Pandemiejahr 2021 zeichne sich damit ein Jahr mit über einer Million Logiernächten ab. An einzelnen Standorten legten die Übernachtungen im Vergleich zum Vorjahr um bis zu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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