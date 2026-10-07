FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 07.10.2026 - 11.00 am
- BERENBERG CUTS HOSTELWORLD GROUP PRICE TARGET TO 150 (171) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES CLARKSON PRICE TARGET TO 6025 (5925) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN CUTS ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 19800 (20200) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 4700 (4500) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 3600 (3400) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES CLARKSON PRICE TARGET TO 5800 (5300) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 680 (630) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 7600 (7400) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS M&G PRICE TARGET TO 318 (324) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1294 (1377) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES AJ BELL PRICE TARGET TO 615 (600) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS INCHCAPE TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 750 (990) PENCE - UBS CUTS UNILEVER PRICE TARGET TO 4390 (4440) PENCE - 'SELL'
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