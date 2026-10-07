Das Referat für Wind-, Solar- und Transformationsindustrien im Wirschaftsministerium sollte dazu beitragen, die Photovoltaik-Herstellung in Deutschland zu reaktivieren und die Windenergiebranche zu stärken. Nun hat das BMWE das Referat aufgelöst und die Aufgaben an andere Industriereferate aufgeteilt. Das Bundeswirtschaftsministerium (BMWE) hat bekannt gegeben, das Referat für Wind-, Solar- und Transformationsindustrien zum 2. Oktober aufgelöst zu haben. Das Referat sollte die Ansiedlung von Photovoltaik- ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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