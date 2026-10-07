Elon Musks Raumfahrtkonzern SpaceX will sich Berichten zufolge 40 Milliarden Dollar leihen, um damit Nvidia-Prozessoren zu erwerben. Geplant sind Bankkredite und Anleihen mit Investment-Grade-Rating, Apollo führt die Finanzierung an. Nvidia-Aktien legen leicht zu, SpaceX-Papiere geben nach.Der nächste Großeinkauf von KI-Chips soll fast vollständig auf Pump laufen. SpaceX plant Berichten zufolge, rund 40 Milliarden Dollar aufzunehmen, um damit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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