Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch nach einem negativen Start mittlerweile in die Gewinnzone vorgerückt. Getragen wird das moderate Plus insbesondere von den defensiven Schwergewichten. Insgesamt bleibt die Stimmung aber zurückhaltend. Die Berichtssaison zum dritten Quartal wird erst in der kommenden Woche für neue Impulse sorgen. Das grundsätzliche Problem bleibe in dem weiterhin ungelösten Konflikt im Nahen Osten bestehen, heisst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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