GEP-Precube ist eine modular aufgebaute Wärmepumpenzentrale für die Aufstellung im Außenbereich mit vier Leistungsstufen. Das Unternehmen GEP hat sie für größere Gebäude konzipiert. Das Berliner Unternehmen German Energy Power (GEP) hat eine modular aufgebaute Energiezentrale auf Basis von Wärmepumpen-Technologie für die Wärmeversorgung in Bestandsgebäuden vorgestellt. Der GEP-Precube kann Mehrfamilienhäuser, Wohnanlagen und Gewerbeimmobilien mit Wärme versorgen. Interessant ist das laut Hersteller ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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