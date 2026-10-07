London - Während Apomeds sein Netz an Partnerapotheken ausbaute, hat das Unternehmen im vergangenen Jahr die komplette Benutzeroberfläche seiner Plattform umgebaut. CTO Max Boboshko und Head of Product Ori Moyal erklären, warum ein Relaunch im laufenden Betrieb so anspruchsvoll ist. Eine Website von Grund auf umzubauen, während sie weiterläuft, ist ungefähr so, als würde man einen Laden renovieren, ohne die Türen zu schliessen. Die Kundschaft soll ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab