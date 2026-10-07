Am Montag gipfelte die Kursrallye der Twilio-Aktie fast in einem neuen 5-Jahreshoch. Innerhalb der letzten drei Jahre hat sich der Kurs des Cloud-Kommunikationsanbieters verfünffacht. Doch am gestrigen Dienstag brach die Twilio-Aktie um fast -8% ein. Was steckte hinter dem Kurseinbruch und ist die Rallye von Twilio etwas zu weit gegangen? Ein Tag zum Feiern Eigentlich hätte der Dienstag ein Tag zum Feiern für Twilio sein müssen. Die Aktie des Communications-Platform-as-a-Service-Anbieters ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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