Twilio Segment verschafft Chelsea einen umfassenderen Überblick über seine globale Fangemeinde und ermöglicht so Echtzeit-Reaktionen auf persönliche Interessen und Spielmomente auf dem Platz

Twilio (NYSE: TWLO), die Infrastruktur für Kundenbindung im Zeitalter der KI, startete seine SIGNAL World Tour in London mit der Bekanntgabe, dass der Chelsea Football Club mithilfe von Twilio Segment die Startzeiten für Kampagnen von 48 Stunden auf unter 15 Minuten verkürzt hat.

Schaffung einer einheitlichen Sicht auf die globale Fangemeinde

Die weltweiten Fans von Chelsea interagieren mit dem Verein über Spieltage, den Ticketverkauf, die mobile App, den E-Commerce und andere digitale Erlebnisse. In der Vergangenheit fanden diese Interaktionen in isolierten Systemen statt, was zu doppelten Kundendatensätzen für einen einzelnen Fan führte. Durch die Konsolidierung seiner Daten konnte Chelsea über 460.000 doppelte Datensätze entfernen. Mit dieser bereinigten und einheitlichen Fan-Datenbank wurde die Zeit für den Start einer Kampagne von über 48 Stunden auf unter 15 Minuten reduziert.

Über den Platz hinaus: Das Fanerlebnis verbessern

Chelsea ist nun in der Lage, seinen Fans hochrelevante, individuell auf sie zugeschnittene Nachrichten zu senden, sobald sich auf dem Spielfeld etwas ereignet. Mit Twilio Segment kann Chelsea:

Echtzeit-Angebote erstellen: Nach dem außergewöhnlichen Tor von Estêvão Willian beim 3:0-Sieg gegen Barcelona im November 2025 nutzte Chelsea Twilio Segment, um diejenigen Fans zu identifizieren, die Estêvão bei der Registrierung in der mobilen App als ihren Lieblingsspieler ausgewählt hatten. Chelsea versandte daraufhin in Echtzeit ein personalisiertes "Blue Friday"-E-Mail-Angebot, was zu einem Anstieg der Konversionsraten um 60 im Vergleich zu den üblichen saisonalen Richtwerten führte.

Nach dem außergewöhnlichen Tor von Estêvão Willian beim 3:0-Sieg gegen Barcelona im November 2025 nutzte Chelsea Twilio Segment, um diejenigen Fans zu identifizieren, die Estêvão bei der Registrierung in der mobilen App als ihren Lieblingsspieler ausgewählt hatten. Chelsea versandte daraufhin in Echtzeit ein personalisiertes "Blue Friday"-E-Mail-Angebot, was zu einem Anstieg der Konversionsraten um 60 im Vergleich zu den üblichen saisonalen Richtwerten führte. Fankäufe vorhersagen: Um die Wiederauffüllung des ausverkauften Dritttrikots der Saison 2025/26 zu unterstützen, nutzte Chelsea die "Predictive Audiences" von Twilio Segment, die das historische Kaufverhalten analysierten und Vorhersagen darüber trafen, welche Fans am ehesten zum Kauf bereit waren. Diese Daten flossen in eine von Meta gesponserte Werbekampagne ein, die eine um 16 höhere Klickrate als Standardkampagnen erzielte und einen fünfstelligen zusätzlichen Umsatzgewinn generierte.

Um die Wiederauffüllung des ausverkauften Dritttrikots der Saison 2025/26 zu unterstützen, nutzte Chelsea die "Predictive Audiences" von Twilio Segment, die das historische Kaufverhalten analysierten und Vorhersagen darüber trafen, welche Fans am ehesten zum Kauf bereit waren. Diese Daten flossen in eine von Meta gesponserte Werbekampagne ein, die eine um 16 höhere Klickrate als Standardkampagnen erzielte und einen fünfstelligen zusätzlichen Umsatzgewinn generierte. Einsatz datengestützter Ansätze für das bezahlte Marketing: Während der Saison 2025/26 nutzte Chelsea weiterhin die Vorhersagemodelle von Segment, um seine Strategie für bezahlte Medien zu optimieren. Chelsea verzeichnete einen um 22 höheren Return on Ad Spend (ROAS) bei bezahlten Medien, und die Einnahmen aus bezahlten Medien stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 75 %.

Phil Lynch, Chief Digital Officer des Chelsea Football Club, sagte: "Unsere Fans erleben Chelsea nicht über einen einzigen Kanal. Mal sind sie im Stamford Bridge, mal verfolgen sie ein Spiel aus einem anderen Land, nutzen unsere App oder interagieren online mit Chelsea. Unser Ziel ist es, diese Erlebnisse miteinander zu verknüpfen, damit wir besser verstehen, was den einzelnen Fans wichtig ist, und jede Interaktion mit Chelsea für den Fan relevanter gestalten können. Die Zusammenarbeit mit Twilio hilft uns dabei, diese verschiedenen Berührungspunkte in eine engere Beziehung zu unseren Fans auf der ganzen Welt zu verwandeln."

Peter Bell, Vice President of EMEA Marketing bei Twilio, sagte: "Marketing muss persönlich sein. Wenn man den richtigen Kontext hat, kann man die Interaktion mit den Fans fördern. Durch den Wechsel von veralteten Datensilos zu Twilios kontextreicher Architektur hat Chelsea die Verzögerung zwischen einem realen Spielereignis und der kommerziellen Aktivierung beseitigt. Die Fähigkeit, die Nachfrage der Fans im Moment des "emotionalen Höhepunkts" zu erfassen und Kampagnen in weniger als 15 Minuten statt in über 48 Stunden zu starten, ist genau das, wie moderne Marken einen nachhaltigen ROI erzielen sollten. Mit Twilio demonstriert Chelsea, wie Engagement in großem Maßstab aussieht mit messbaren Ergebnissen für den Verein."

Chelsea plant, das Programm in der Saison 2026/27 weiter auszubauen, indem gezielte Vorhersagemodelle zur Kaufneigung und zum Customer Lifetime Value entwickelt sowie die Systeme umfassender innerhalb des Vereins integriert werden. Nach dem Erfolg früherer Integrationen strebt Chelsea nun weitere Echtzeit-Interaktionen an Spieltagen an, beispielsweise durch Sonderangebote, die in dem Moment ausgelöst werden, in dem ein Fan sein Ticket am Drehkreuz scannt. Durch die Verknüpfung realer Bewegungen mit digitalem Marketing werden Chelsea und Twilio das Fanerlebnis weiterhin nahtlos und äußerst relevant gestalten.

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