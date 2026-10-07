Frankfurt/Main - Der Dax ist am Mittwoch nach einem bereits schwachen Start in den Handelstag bis zum Mittag weiter in den roten Bereich abgerutscht. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 25.130 Punkten berechnet, 1,3 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag.Am unteren Ende der Kursliste rangierten Infineon, Mercedes-Benz und die Deutsche Bank. Dem Trend einigermaßen trotzen konnten dagegen unter anderem die Aktien von Zalando, Scout24 und Volkswagen."Die Investoren zeigen sich am Mittwoch tendenziell zurückhaltend und versuchen auszuloten, was für Konsequenzen die hohen Staatsanleiherenditen und die ebenfalls hohen Energiepreise für die Unternehmen haben werden", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst bei CMC Markets."Zusätzlich scheint sich eine neue Kontroverse zwischen der EU und China aufzutun, was die europäischen Autowerte treffen könnte. Die EU will vorerst den Import von chinesischen Hybridautos beschränken. Das könnte zu einer Gegenreaktion seitens der chinesischen Regierung führen und den europäischen Autosektor treffen.""Noch nehmen es die Marktteilnehmer eher gelassen auf und warten die Reaktion ab. Die Autowerte stehen ohnehin durch den Investorentag bei Porsche im Rampenlicht. Die Aktien des deutschen Autobauers zeichnen sich durch entsprechende Kursschwankungen aus. In dem aktuell impulslosen Handel können solche Einflüsse größere Volatilitäten auslösen", so Lipkow.Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochnachmittag schwächer: Ein Euro kostete 1,1193 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8934 Euro zu haben.Der Goldpreis ließ deutlich nach, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 4.116 US-Dollar gezahlt (-1,2 Prozent). Das entspricht einem Preis von 118,21 Euro pro Gramm.Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 101,90 US-Dollar, das waren 1,3 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.