Ein Pilotprojekt in Pfaffenhofen will regionale Stromüberschüsse aus Windenergie und Photovoltaik künftig für KI-Rechenleistung nutzen. Die Bürger-Energie-Genossenschaft Pfaffenhofen erweitert damit ihr bisheriges Modell aus Energieerzeugung und Stromvertrieb um ein digitales Geschäftsfeld Die Bürger-Energie-Genossenschaft im Landkreis Pfaffenhofen eG will Stromüberschüsse aus Windenergie und Photovoltaik künftig für KI-Rechenleistung nutzen. Dafür hat die Genossenschaft nun ein Pilotprojekt gestartet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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