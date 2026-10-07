"Die geplanten Gesetze der schwarz-roten Regierung drohen den Ausbau der Erneuerbaren massiv auszubremsen und damit einer Zukunftsbranche mit über 436. 000 Beschäftigten enorm zu schaden. " Vor diesem Hintergrund ruft das Bündnis Erneuerbare Energien zu einer Demonstration am Freitag um 14 Uhr gegen die Energiepolitik der Bundesregierung auf der Wiese vor dem Berliner Reichstag auf. Es handele sich dabei um ein breites Bündnis aus Unternehmen, Branchen- und Umweltverbändern sowie der Zivilgesellschaft, die unter dem Motto "Erneuerbare Energien - Ausbauen statt Ausbremsen" vor allem für mehr Planungs- ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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