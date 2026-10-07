St. Gallen - Veröffentlichung des KMU-Leitfadens zum Thema «Kooperation unter KMU» der OBT AG und des Schweizerischen Institut für KMU und Unternehmertum (KMU-HSG). KMU sind eine wichtige Stütze für die schweizerische Wirtschaft, und sie sind in allen Branchen vertreten. Und doch haben KMU aufgrund ihrer Grösse verschiedene Nachteile im Vergleich zu Grossunternehmen. Die Verhandlungsmacht bei Einkaufspreisen aufgrund der geringeren Mengen ist nur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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