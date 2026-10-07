Die milliardenschwere Übernahme von Warner Bros Discovery durch Paramount Skydance ist abgeschlossen und verändert die Kräfteverhältnisse in der Medienbranche. Unter dem Namen Skydance entsteht ein Konzern mit Filmstudios, Streamingdiensten, Fernsehsendern und einigen der bekanntesten Unterhaltungsmarken der Welt. Doch ausgerechnet zum Börsenstart der neuen Gesellschaft reagieren Anleger zurückhaltend.110 Milliarden Dollar für Warner Bros ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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