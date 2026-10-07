Das deutsche Engineering-Start-up Morreon GmbH entwickelt ein KI-basiertes Betriebssystem, das die Planung und Durchführung komplexer Energieinfrastrukturprojekte beschleunigen soll. Die Plattform namens "Anchor" vereint Dokumentenverarbeitung, technische Planung, Kostenmanagement, Ausschreibungen und Projektterminierung in einer einzigen Umgebung. Das Unternehmen konzentriert sich auf Batteriespeicher, Umspannwerke, Ladeinfrastruktur für Elektro-Lkw und Rechenzentren - Bereiche, in denen fragmentierte Dokumentation, wiederholte Konstruktionsänderungen und die Koordination zwischen verschiedenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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