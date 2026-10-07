Stockholm - Der diesjährige Nobelpreis für Chemie ist an den Franzosen Henri Kagan und den Japaner Kenso Soai verliehen worden. Die Auszeichnung würdigt ihre Forschungen auf dem Gebiet der asymmetrischen Katalyse. «Ihre Entdeckungen haben für Chemiker, die Reaktionen zur Herstellung von Arzneimitteln entwickeln, eine entscheidende Rolle gespielt», lobte das Nobelkomitee am Mittwoch in einer Mitteilung. Ein Teil dieses Forschungsbereichs war bereits ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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