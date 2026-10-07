Heute beschäftigt sich der Wirtschaftsausschuss des Bundestages mit dem Gesetzentwurf zum Netzpaket. Die Verbände BSW-Solar und BNE fordern den Bundestag auf, den Gesetzentwurf grundlegend nachzubessern. Sonst würden erneuerbare Energien ausgebremst. Anlässlich der heutigen öffentlichen Anhörung zum Netzpaket im Wirtschaftsausschuss des Bundestages fordert der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar) den Bundestag auf, den Gesetzentwurf grundlegend nachzubessern. Der BSW-Solar warnt insbesondere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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