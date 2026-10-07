Am 24. Oktober könnte Gilead auf der IDWeek 2026 in Washington erstmals zeigen, wie groß man das HSV-Geschäft tatsächlich denkt. Nach exklusiven sharedeals.de-Informationen plant Gilead an diesem Tag Updates zu seinem von Assembly Biosciences einlizenzierten HSV-Programm. Hinter bloßen Studiendaten könnte eine wesentlich größere Story stehen: der Aufbau einer neuen Multi-Milliarden-Franchise neben HIV. Die IDWeek ist das weltweit größte und bedeutendste ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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