Für boersengefluester.de war die Präsentation und Werksbesichtigung mit Datron-Vorstand Michael Daniel Anfang Mai 2026 am neuen Stammsitz in Ober-Ramstadt definitiv eine positive Überraschung. Derart gut aufgestellt hatten wir den Anbieter von CNC-Fräsmaschinen für die Zerspanung von Aluminium sowie Dosiermaschinen bis dahin noch nicht gesehen (siehe dazu unseren Beitrag HIER). Umso erfreulicher, dass Datron nun operativ nachlegt und die Prognosen für das Gesamtjahr 2026 nochmals heraufsetzt. So rechnet das Unternehmen nun mit Erlösen zwischen 68 und 71 Mio. Euro - nach einer Bandbreite von zuvor 65 bis 69 Mio. Euro. Die zu erwartende EBIT-Marge setzt Michael Daniel jetzt in einer Spanne von 7,5 bis 8,5 Prozent an (bislang: 6,0 bis 8,0 Prozent) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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