Bern - Die SBB haben die Schliessung von 13 Reisezentren per Anfang 2027 angekündigt. Als Grund für den Abbau wird die stark gesunkene Nachfrage nach Billetten am Schalter genannt. Künftig werden noch 102 bediente Standorte betrieben. Ab dem 1. Januar 2027 werden die SBB-Reisezentren an 13 Standorten in der Schweiz geschlossen und auf Selbstbedienung umgestellt, wie die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) am Mittwoch Keystone-SDA eine Meldung des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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