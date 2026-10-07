Wer die Liste der Projekte betrachtet, die der britische Regulierer Ofgem in der ersten Runde seines neuen Förderprogramms für Langzeitspeicher vorläufig ausgewählt hat, stößt auf Entladezeiten, die bislang eher mit Pumpspeicherkraftwerken oder Flow-Batterien verbunden wurden. Ein Projekt mit 400 Megawatt Leistung soll mehr als 18 Stunden lang Strom liefern, ein weiteres mehr als 16 Stunden. Insgesamt umfasst die "Minded-to-Decision"-Liste 16 Vorhaben mit zusammen 7,6 Gigawatt. Elf davon sind Lithium-Ionen-Speicher. Bei den anderen Systemen handelt es sich um einige Pumpspeichersysteme sowie einzelne ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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