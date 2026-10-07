Die Bundesregierung drückt bei der EEG-Novelle 2027 und dem Netzanschlusspaket auf die Tube. Nachdem sich das Bundeswirtschaftsministerium mit der Veröffentlichung der Entwürfe fiel Zeit ließ, drängt nun die Zeit umso mehr. Dies gilt besonders für die EEG-Novelle, die in Teilen auch noch beihilferechtlich von der EU-Kommission genehmigt werden muss. Dies sollte am besten noch vor Jahresende erfolgen, denn zum Start ins neue Jahr läuft die Genehmigung für wichtige Teile des Gesetzes aus, der wohl einen drastischen Markteinbruch zur Folge haben dürfte. Nach der ersten Lesung im Bundestag im September ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland