DJ Aurubis baut Hamburger Multimetall-Hub aus

DOW JONES--Aurubis baut am Standort Hamburg eine neue Anlage zur effizienteren Aufbereitung metallhaltiger Zwischenprodukte durch automatisierte Trennung, Sortierung und Beprobung. Wie der im MDAX notierte Kupferrecycler und Anbieter von Nichteisenmetallen mitteilte, wurde das Investitionsprojekt vergangene Woche genehmigt und damit der Weg für die Weiterentwicklung des größten Produktionsstandorts des Unternehmens freigemacht. Die Inbetriebnahme der neuen Anlage ist für Ende 2028 vorgesehen.

"Angesichts der wachsenden Nachfrage nach strategisch wichtigen Rohstoffen weltweit ist es umso wichtiger, möglichst viele Verarbeitungsschritte selbst zu beherrschen und wertvolle Metalle effizient im eigenen Hüttennetzwerk zu steuern", sagte Tim Kurth, COO Custom Smelting and Products. "Die neue Anlage verbessert nicht nur die Transparenz und Qualität unserer Materialströme, sondern erhöht auch die Arbeitssicherheit, indem sie körperlich belastende manuelle Tätigkeiten ersetzt. Gleichzeitig stärken wir unsere Multimetall-Kompetenz und unsere Fähigkeit, strategisch wichtige Metalle möglichst effizient innerhalb unseres Netzwerks zu verarbeiten."

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October 07, 2026 09:41 ET (13:41 GMT)

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