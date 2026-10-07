Wer Claude und Google-Apps im Alltag nutzt, bekommt jetzt die passende Integration geliefert. Darüber kann die KI auf Slides, Docs und Sheets zugreifen. Welche Aufgaben Claude dadurch angehen kann. Normalerweise hat Gemini bei Google Workspace das Hausrecht. Die KI von Google kann eine Vielzahl von Aufgaben in Gmail, Drive und Co. übernehmen. Für Nutzer:innen, die nicht auf Gemini zurückgreifen, sondern Anthropics Claude nutzen wollen, gibt es jetzt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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