Patente, geografische Angaben und Markenschutz können mittelständischen Unternehmen den Zugang zu internationalen Märkten erheblich erleichtern. Das hat eine aktuelle Sitzung der Welthandelsorganisation der Vereinten Nationen am 2. Oktober 2026 unterstrichen.
Geistiges Eigentum gilt vielen kleineren Betrieben als abstrakte Rechtsmaterie. Dabei kann der gezielte Einsatz von Schutzrechten handfeste wirtschaftliche Vorteile bringen: Wer seine Technologie, seine Marke oder regionale Produktbesonderheiten schützt, erhöht seine Glaubwürdigkeit gegenüber Investoren und Geschäftspartnern im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
Geistiges Eigentum gilt vielen kleineren Betrieben als abstrakte Rechtsmaterie. Dabei kann der gezielte Einsatz von Schutzrechten handfeste wirtschaftliche Vorteile bringen: Wer seine Technologie, seine Marke oder regionale Produktbesonderheiten schützt, erhöht seine Glaubwürdigkeit gegenüber Investoren und Geschäftspartnern im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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