Berlin - Der CDU-Bundestagsabgeordnete David Preisendanz hat mehr Führung innerhalb der schwarz-roten Bundesregierung gefordert. "Wir brauchen jetzt dringend Führung", sagte Preisendanz dem "Tagesspiegel" (Donnerstagausgabe). Nötig seien Verantwortungsträger auf beiden Seiten, die wüssten, was die Stunde geschlagen habe.
Angesichts der Zustimmungswerte für die Koalitionsparteien sagte Preisendanz, wer glaube, schlimmer könne es nicht mehr werden, dem fehle einfach die Vorstellungskraft. Der CDU-Politiker warnte vor einem Scheitern der Bundesregierung. Ein Bruch der Koalition mache keine Reform wahrscheinlicher, sagte er. Jetzt werde sich zeigen, wer die politische Mitte wirklich verteidigen wolle - und für wen das offensichtlich nur leere Floskeln gewesen seien.
Preisendanz sagte angesichts der jüngsten Erfolge der AfD, man erfülle "gerade vollständig den Matchplan der AfD". Dass das offensichtlich nicht gesehen werde, mache ihn zunehmend fassungslos.
Angesichts der Zustimmungswerte für die Koalitionsparteien sagte Preisendanz, wer glaube, schlimmer könne es nicht mehr werden, dem fehle einfach die Vorstellungskraft. Der CDU-Politiker warnte vor einem Scheitern der Bundesregierung. Ein Bruch der Koalition mache keine Reform wahrscheinlicher, sagte er. Jetzt werde sich zeigen, wer die politische Mitte wirklich verteidigen wolle - und für wen das offensichtlich nur leere Floskeln gewesen seien.
Preisendanz sagte angesichts der jüngsten Erfolge der AfD, man erfülle "gerade vollständig den Matchplan der AfD". Dass das offensichtlich nicht gesehen werde, mache ihn zunehmend fassungslos.
© 2026 dts Nachrichtenagentur