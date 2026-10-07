Der jüngste Vorschlag von BASF für eine mögliche Übernahme von Evonik sorgte bei Anlegern und Analysten für Verwunderung. Dahinter steht die Frage, ob aus zwei angeschlagenen Chemiekonzernen durch einen Zusammenschluss ein wettbewerbsfähigerer Großkonzern entstehen könnte. Die BASF-Aktie litt zuletzt unter den Überlegungen. Am Mittwoch notiert sie bei 51,10 €. Hier stellt sich die Frage: Wie sinnvoll wäre ein Zusammengehen mit Evonik - und bietet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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