Nach dem neuen "EU Solar Jobs Report 2026" von Solarpower Europe sicherten die Sektoren Photovoltaik und Batteriespeicher im Jahr 2025 in der Europäischen Union 982. 000 Vollzeitäquivalente ab. Auf die Solarbranche entfielen 874. 000 Arbeitsplätze, während Batteriespeichersysteme - die der Verband erstmals in die Studie einbezog - weitere 108. 000 Arbeitsplätze ausmachten. Von allen Arbeitsplätzen in den Bereichen Solar und Speicherung waren 44 Prozent direkte Stellen und 56 Prozent indirekte Arbeitsplätze, die mit Lieferketten und damit verbundenen Aktivitäten zusammenhingen. Die Beschäftigung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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