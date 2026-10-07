Berlin - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) bekräftigt die Abschaffung der sogenannten "Rente mit 63". "In Wahrheit ist das Ende der abschlagsfreien Frühverrentung ein Beitrag zur sozialen Gerechtigkeit", sagte Merz am Mittwoch in einer Rede bei einer Veranstaltung von "Handelsblatt" und "Wirtschaftswoche" in Berlin. "Gesund und fit abschlagsfrei früher in Rente gehen" sei weder sozial, noch könnten es sich die Rentenversicherung und unsere Volkswirtschaft leisten, so der Regierungschef.



Merz kündigte an, die Rentenreform zeitnah in der Bundesregierung beschließen zu wollen. "Ich bin mir sicher, dass wir sie bis Weihnachten durchs Kabinett haben", sagte er. Er wisse, dass im Anschluss schwierige Diskussionen im Parlament folgen würden. Zu Beginn des neuen Jahres wolle er die Rentenreform in Bundestag und Bundesrat beschließen. Im Frühjahr 2027 solle die Rentenreform "in trockenen Tüchern" sein.



Über die Reform würden Union und SPD auch am Mittwochabend im Koalitionsausschuss sprechen. "Das alles sind bedeutende und längst überfällige Schritte", erklärte der Kanzler. Es würde seiner Ansicht nach bedeuten, "dass wir gewinnen werden: ein mittelfristig höheres Rentenniveau bei sinkenden Beiträgen".





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