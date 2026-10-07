Berlin - Die Linken-Politikerin Cansin Köktürk hat in der Bundestagsdebatte zum dritten Jahrestag des Hamas-Anschlags vom 7. Oktober dem CDU-Abgeordneten Jürgen Hardt mit rechtlichen Schritten gedroht. "Sie werden von meinem Anwalt hören", sagte Köktürk in einer Kurzintervention im Plenum.
Hardt hatte zuvor Köktürks öffentliche Äußerungen kritisiert und ein von ihr veröffentlichtes Video als "antisemitisch" bezeichnet. Köktürk wies die Vorwürfe zurück. Es sei ihre Pflicht, zu handeln, weil Israel einen Genozid verübe, sagte die Linken-Politikerin.
Das Drohen mit rechtlichen Schritten im Streit um die Position zu Israel und den Palästinensern ist nicht neu. Erst kürzlich hatte die Berliner Linken-Spitzenkandidatin Elif Eralp Strafanzeige gegen Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) wegen Verdachts auf üble Nachrede und Beleidigung erstattet.
Hardt hatte zuvor Köktürks öffentliche Äußerungen kritisiert und ein von ihr veröffentlichtes Video als "antisemitisch" bezeichnet. Köktürk wies die Vorwürfe zurück. Es sei ihre Pflicht, zu handeln, weil Israel einen Genozid verübe, sagte die Linken-Politikerin.
Das Drohen mit rechtlichen Schritten im Streit um die Position zu Israel und den Palästinensern ist nicht neu. Erst kürzlich hatte die Berliner Linken-Spitzenkandidatin Elif Eralp Strafanzeige gegen Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) wegen Verdachts auf üble Nachrede und Beleidigung erstattet.
© 2026 dts Nachrichtenagentur