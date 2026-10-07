Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch nach einem richtungslosen Handelstag wenig verändert geschlossen. Belastet wurde die Stimmung von hohen Anleihenrenditen und wieder steigenden Ölpreisen. Dagegen wurde der hiesige Leitindex SMI von den klar festeren Pharma-Schwergewichten Novartis und Roche gestützt. In den USA kletterte die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen am Mittwoch auf den höchsten Stand seit 2002. In Europa stand derweil ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab