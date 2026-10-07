Webinar - Für KMU in der Schweiz stellt Nachhaltigkeit aktuell eine der grössten Herausforderungen dar. Sie wird zunehmend als kritischer Erfolgsfaktor erkannt. Doch wo anfangen? Die aktuelle Studie «Nachhaltig Schwyz» der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW und von Schwyz Next zeigt: Mehr als 80 % der befragten Schwyzer KMU verstehen Nachhaltigkeit gut oder sehr gut. Gleichzeitig ist sie erst bei rund einem Drittel strategisch im Unternehmen verankert. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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