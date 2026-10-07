Saarbrücken - In der Mittwochs-Ausspielung von "6 aus 49" des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Abend die Lottozahlen gezogen.
Sie lauten 12, 25, 29, 37, 39, 42, die Superzahl ist die 1. Der Gewinnzahlenblock im "Spiel77" lautet 7566651. Im Spiel "Super 6" wurde der Zahlenblock 712725 gezogen. Diese Angaben sind ohne Gewähr.
Der Deutsche Lotto- und Totoblock teilte mit, dass die Chance, sechs Richtige und die Superzahl zu tippen, bei etwa 1 zu 140 Millionen liege und warnte davor, dass Glücksspiel süchtig machen könne.
Da ein Lottogewinn in Deutschland keiner der sieben Einkommensarten, die einer Einkommenssteuer unterliegen, zugeordnet werden kann, ist ein Gewinn allgemein steuerfrei.
Sie lauten 12, 25, 29, 37, 39, 42, die Superzahl ist die 1. Der Gewinnzahlenblock im "Spiel77" lautet 7566651. Im Spiel "Super 6" wurde der Zahlenblock 712725 gezogen. Diese Angaben sind ohne Gewähr.
Der Deutsche Lotto- und Totoblock teilte mit, dass die Chance, sechs Richtige und die Superzahl zu tippen, bei etwa 1 zu 140 Millionen liege und warnte davor, dass Glücksspiel süchtig machen könne.
Da ein Lottogewinn in Deutschland keiner der sieben Einkommensarten, die einer Einkommenssteuer unterliegen, zugeordnet werden kann, ist ein Gewinn allgemein steuerfrei.
© 2026 dts Nachrichtenagentur