Berlin - In Berlin haben Palästinenser am dritten Jahrestag des Hamas-Anschlags auf Israel demonstriert, um auch an die Opfer des darauf folgenden Militärschlags zu erinnern.
Nahe des "Checkpoint Charlie" versammelten sich am Nachmittag rund 200 Demonstranten und skandierten die üblichen Parolen. Verschleierte Frauen trugen Attrappen mit roter Farbe in den Armen, die an gestorben Kinder erinnern sollten.
In Berlin gab es am Mittwoch mehrere Pro-Palästina-Kundgebungen. Aus Solidarität mit Israel soll am Abend aber auch das Brandenburger Tor mit den Farben der Staatsflagge Israels angestrahlt werden. Die Polizei zeigte an den entsprechenden Orten in Berlin hohe Präsenz.
Nahe des "Checkpoint Charlie" versammelten sich am Nachmittag rund 200 Demonstranten und skandierten die üblichen Parolen. Verschleierte Frauen trugen Attrappen mit roter Farbe in den Armen, die an gestorben Kinder erinnern sollten.
In Berlin gab es am Mittwoch mehrere Pro-Palästina-Kundgebungen. Aus Solidarität mit Israel soll am Abend aber auch das Brandenburger Tor mit den Farben der Staatsflagge Israels angestrahlt werden. Die Polizei zeigte an den entsprechenden Orten in Berlin hohe Präsenz.
© 2026 dts Nachrichtenagentur