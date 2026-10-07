Wer im Hoch-Ybrig die beeindruckende Bergwelt geniessen und den Blick über die Zentralschweizer Alpen schweifen lassen möchte, kann dies ab sofort auf einem ganz speziellen Bänkli tun: einer Holzbank in Form eines Flugzeugsitzes. Die führende Schweizer Ferienfluggesellschaft Edelweiss benennt ihre Flugzeuge seit 2016 gemäss dem Motto «Wo Edelweiss zuhause ist» nach Regionen in der Schweiz, in denen die Edelweiss Blume wächst. Am 22. April 2026 wurde ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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