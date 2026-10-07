Berlin - Das Brandenburger Tor in Berlin ist am Mittwochabend aus Solidarität mit Israel in dessen Landesfarben angestrahlt worden.
Anlass war der dritte Jahrestag des Hamas-Anschlags vom 7. Oktober 2023, bei dem rund 1.200 Menschen in Israel direkt getötet wurden. Der israelische Botschafter Ron Prosor sowie sein Stellvertreter Guy Gilady waren am Abend auf dem Pariser Platz anwesend.
Gleichzeitig fanden in Berlin auch mehrere Pro-Palästina-Demos statt. Hier wurde daran erinnert, dass durch den israelischen Militärschlag in Antwort auf den 7. Oktober über 70.000 Menschen im Gazastreifen ums Leben kamen.
Die Berliner Polizei war an verschiedenen Orten mit einem Großaufgebot im Einsatz.
Anlass war der dritte Jahrestag des Hamas-Anschlags vom 7. Oktober 2023, bei dem rund 1.200 Menschen in Israel direkt getötet wurden. Der israelische Botschafter Ron Prosor sowie sein Stellvertreter Guy Gilady waren am Abend auf dem Pariser Platz anwesend.
Gleichzeitig fanden in Berlin auch mehrere Pro-Palästina-Demos statt. Hier wurde daran erinnert, dass durch den israelischen Militärschlag in Antwort auf den 7. Oktober über 70.000 Menschen im Gazastreifen ums Leben kamen.
Die Berliner Polizei war an verschiedenen Orten mit einem Großaufgebot im Einsatz.
© 2026 dts Nachrichtenagentur