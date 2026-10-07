New York - Die US-Börsen haben am Mittwoch nachgelassen. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 51.180 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,7 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 7.802 Punkten 0,2 Prozent im Minus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 31.160 Punkten 0,2 Prozent im Minus.



Im Kampf gegen die Inflation rechnen die Mitglieder des Offenmarktausschusses der Federal Reserve mehrheitlich damit, dass sie in diesem Jahr den Leitzins ein weiteres Mal erhöhen werden. Das geht aus dem Protokoll zur letzten Zinssitzung hervor, das am Mittwoch veröffentlicht wurde. Die meisten Teilnehmer waren demnach der Ansicht, dass eine weitere Anhebung des Zielkorridors für den Leitzins bis zum Jahresende wahrscheinlich angemessen wäre. Zugleich wurde erneut beteuert, dass Entscheidungen bei künftigen Sitzungen von den eingehenden Informationen und deren Auswirkungen auf die Aussichten und die Risikobilanz abhängen.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochabend schwächer: Ein Euro kostete 1,1196 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8932 Euro zu haben.



Der Goldpreis ließ deutlich nach, am Abend wurden für eine Feinunze 4.104 US-Dollar gezahlt (-1,4 Prozent). Das entspricht einem Preis von 117,86 Euro pro Gramm.



Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 101,00 US-Dollar, das waren 38 Cent oder 0,4 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.





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