New York - Nach den Rekordhochs der Leitindizes S&P 500 und Nasdaq 100 am Vortag haben die Anleger an den US-Aktienmärkten zur Wochenmitte Gewinne mitgenommen. Für Belastung sorgten steigende Anleiherenditen und anhaltend hohe Ölpreise, die Befürchtungen einer zunehmenden Inflation und weiterer Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed nährten. Der Dow Jones Industrial schloss am Mittwoch 0,66 Prozent tiefer bei 51.179,87 Punkten. Der marktbreite S&P 500 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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