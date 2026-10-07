Die Zusammenarbeit vereint ein spezielles Gemini Enterprise CoE und ein Customer Experience Center

LTM, ein Partner für "Business Creativity" der weltweit größten Unternehmen, gab heute eine erweiterte Zusammenarbeit mit Google Cloud bekannt, um die Einführung von Gemini Enterprise von Google Cloud zu beschleunigen. Die Zusammenarbeit wird Unternehmen dabei unterstützen, KI-gestützte Lösungen zu entwickeln, bereitzustellen und zu skalieren, indem die Funktionen von Gemini Enterprise mit der umfassenden Branchenexpertise, den technischen Fachkräften und den globalen Bereitstellungskapazitäten von LTM kombiniert werden.

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit tätigt LTM erhebliche Investitionen, um seine Gemini-Enterprise-Kompetenzen durch ein dediziertes Gemini Enterprise Center of Excellence (CoE), spezialisierte Fachkräfte und Bereitstellungskapazitäten sowie die Entwicklung branchenorientierter KI-Lösungen zu stärken, die im kommenden, hochmodernen Gemini Enterprise Customer Experience Center präsentiert werden. Diese Maßnahmen sollen Unternehmen dabei unterstützen, die unternehmensweite Einführung von KI voranzutreiben, intelligente Arbeitsabläufe zu operationalisieren und den geschäftlichen Nutzen von KI in großem Maßstab zu realisieren.

Die Zusammenarbeit konzentriert sich auf drei zentrale Säulen:

Gemini Enterprise Center of Excellence (CoE): Spezielles Fachwissen in den Bereichen KI, Cloud und Branchen, um den unternehmensweiten Einsatz von Gemini Enterprise zu ermöglichen.

Spezielles Fachwissen in den Bereichen KI, Cloud und Branchen, um den unternehmensweiten Einsatz von Gemini Enterprise zu ermöglichen. Spezialisierte Fachkräfte und Umsetzung: Vor-Ort-Ingenieure, Spezialisten für Googles Gemini-KI-Modelle sowie fortgeschrittene Schulungs- und Zertifizierungsprogramme, um Kunden dabei zu unterstützen, hochwertige KI-Anwendungsfälle vom Konzept bis zur Produktion zu bringen.

Vor-Ort-Ingenieure, Spezialisten für Googles Gemini-KI-Modelle sowie fortgeschrittene Schulungs- und Zertifizierungsprogramme, um Kunden dabei zu unterstützen, hochwertige KI-Anwendungsfälle vom Konzept bis zur Produktion zu bringen. Branchenorientierte KI-Lösungen und das Gemini Enterprise Customer Experience Center: Auf Schlüsselbranchen zugeschnittene KI-gestützte Lösungen, darunter BFSI, Fertigung, Einzelhandel Konsumgüter, Medien Unterhaltung sowie Energie Versorgungswirtschaft, werden im kommenden Gemini Enterprise Customer Experience Center vorgestellt.

Durch die Kombination der Branchenexpertise und Transformationskompetenzen von LTM mit Gemini Enterprise möchte LTM Unternehmen dabei unterstützen, über isolierte KI-Pilotprojekte hinauszugehen. Die Zusammenarbeit von LTM mit Google Cloud wird Unternehmen dabei helfen, KI-gestützte Workflows aufzubauen und zu orchestrieren, intelligente Agenten einzusetzen und KI in Geschäftsprozesse zu integrieren und zwar mit der Governance, Sicherheit und Skalierbarkeit, die für langfristigen Geschäftserfolg erforderlich sind.

"Unternehmen wollen über KI-Experimente hinausgehen und die Einführung mit klaren Geschäftsergebnissen skalieren. Durch unsere erweiterte Zusammenarbeit mit Google Cloud rund um Gemini Enterprise kombinieren wir fortschrittliche KI-Fähigkeiten, spezialisierte Fachkräfte und Branchenexpertise, um Kunden dabei zu helfen, ihre Transformation zu beschleunigen und schneller geschäftlichen Nutzen zu erzielen", sagte Krishnan Iyer, Chief Growth Officer bei LTM.

Um mehr über die Zusammenarbeit von LTM mit Google Cloud zu erfahren, klicken Sie hier.

Informationen zu LTM

LTM ein Unternehmen der Larsen Toubro Group ist ein KI-orientiertes, weltweit tätiges Technologie-Dienstleistungsunternehmen und der "Business-Creativity"-Partner der weltweit größten Unternehmen. Wir verbinden menschliche Erkenntnisse mit intelligenten Systemen, um Kunden dabei zu unterstützen, an der Schnittstelle von Technologie und Fachwissen einen höheren Mehrwert zu schaffen. Unsere Kompetenzen umfassen integrierte Betriebsabläufe, Transformation und Business-KI und ermöglichen so neue Arbeitsweisen, neue Produktivitätsparadigmen und neue Wege zur Wertschöpfung. Gemeinsam mit über 87.000 Mitarbeitern in 40 Ländern und unserem globalen Partnernetzwerk übernimmt LTM die Verantwortung für die Ergebnisse seiner Kunden und hilft ihnen dabei, den Markt nicht nur zu übertreffen, sondern ihn neu zu gestalten. Lesen Sie mehr unter LTM.com.

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