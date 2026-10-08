Die erste Auslieferung eines militärischen SkyCourier in Südamerika stärkt Paraguays Fähigkeit, wichtige Luftverkehrsdienste und lebensrettende Hilfe in abgelegene Regionen zu leisten

Textron Aviation Inc., ein Unternehmen der Textron Inc. (NYSE: TXT), gab heute bekannt, dass die paraguayische Luftwaffe (Fuerza Aérea Paraguaya) als erster südamerikanischer militärischer Betreiber den Turboprop-Flugzeugtyp Cessna SkyCourier in Dienst gestellt hat, was einen weiteren Meilenstein für die Vielseitigkeit des Flugzeugs bei verschiedenen Einsätzen darstellt. Das von Itaipu Binacional einer von den Regierungen Brasiliens und Paraguays betriebenen binationalen Einrichtung finanzierte Flugzeug ergänzt die bestehende Flotte der Luftwaffe aus Cessna-Grand-Caravan-Maschinen.

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The Cessna SkyCourier delivery to the Paraguayan Air Force marks the aircraft's first South American military operation and expands the force's multi-mission capabilities.

"Die Cessna SkyCourier bietet unübertroffene Zuverlässigkeit und Einsatzflexibilität und ermöglicht es der paraguayischen Luftwaffe, abgelegene Regionen sicher zu erreichen", sagte Bob Gibbs, Vizepräsident für den Bereich Verteidigung und Spezialmissionen. "Dank ihrer robusten Bauweise und kostengünstigen Wartung eignet sie sich ideal für Einsätze mit hoher Auslastung, von medizinischen Evakuierungen und Verwundetenrücktransporten über Katastrophenhilfe bis hin zu humanitären Hilfsaktionen. Da Streitkräfte weltweit nach vielseitigen Plattformen suchen, zeichnet sich die SkyCourier durch ihre Fähigkeit aus, sich schnell an Fracht-, Passagier- und andere Spezialeinsätze, einschließlich medizinischer Transporte, anzupassen."

Der Kauf der Cessna SkyCourier wird der paraguayischen Luftwaffe dabei helfen, wichtige Hilfsdienste für Gemeinden im ganzen Land zu leisten. Das zweimotorige Turboprop-Flugzeug mit Hochflügelaufbau ist auf unübertroffene Zuverlässigkeit und kostengünstige Wartung ausgelegt und damit eine ideale Lösung für den Einsatz in vielfältigen und schwierigen Bedingungen. Mit seiner großzügigen Nutzlastkapazität und der Möglichkeit, von einem einzigen Piloten geflogen zu werden, wird der SkyCourier die Fähigkeit der Luftwaffe verbessern, medizinische Evakuierungen durchzuführen, Patienten zu transportieren und im Rahmen von Katastropheneinsätzen schnelle humanitäre Hilfe zu leisten.

Über die Cessna SkyCourier

Das zweimotorige Hochdecker-Turboprop-Flugzeug Cessna SkyCourier bietet Betreibern in den Bereichen Luftfracht, Pendelverkehr und Spezialeinsätze eine Kombination aus Leistung und niedrigen Betriebskosten.

Die Frachtervariante ist für bis zu drei LD3-Seecontainer ausgelegt und verfügt über eine beeindruckende Nutzlastkapazität von 6.000 Pfund. Die Variante für 19 Passagiere verfügt über Türen für Besatzung und Passagiere für ein reibungsloses Einsteigen sowie große Kabinenfenster für Tageslicht und eine gute Aussicht. Beide Varianten bieten eine Einpunkt-Druckbetankung, um schnellere Umschlagzeiten zu ermöglichen.

Die SkyCourier wird von zwei an den Tragflächen montierten Pratt Whitney Canada PT6A-65SC-Turboprop-Triebwerken angetrieben und verfügt über den McCauley Propeller C779, einen robusten und zuverlässigen 110-Zoll-Vierblatt-Propeller aus Aluminium, der vollständig feathering-fähig ist und über eine umkehrbare Steigung verfügt. Er wurde entwickelt, um die Leistung des Flugzeugs beim Transport enormer Lasten zu verbessern. Die SkyCourier wird mit Garmin G1000 NXi-Avionik betrieben und erreicht eine maximale Reisegeschwindigkeit von über 200 KTAS sowie eine maximale Reichweite von 900 Seemeilen.

Unendliche Möglichkeiten für Spezialmissionen

Wenn Kunden aus Regierung, Militär und Wirtschaft Luftfahrtlösungen für kritische Einsätze benötigen, wenden sie sich an Textron Aviation, die Heimat der legendären Marken Beechcraft und Cessna. Textron Aviation bietet die branchenweit breiteste Palette an Spezialflugzeugen mit individuell anpassbaren Konfigurationen, die auf bewährter Technologie und fortschrittlicher Technik basieren. Die Flugzeugfamilie von Textron Aviation umfasst ein- und mehrmotorige Kolbenflugzeuge, Turboprop-Flugzeuge und Citation-Jets. Diese Flugzeuge unterstützen Einsätze wie Luftrettung, Amphibieneinsätze, Fluginspektionen, Luftüberwachung, Ausbildung und Nutztransport alles gestützt durch ein umfangreiches globales Servicenetzwerk. Weitere Informationen finden Sie unter www.specialmissions.txtav.com.

Über Textron Aviation Inc.

Wir inspirieren die Welt des Fliegens seit nunmehr fast 100 Jahren. Inzwischen bündelen wir bei Textron Aviation Inc., einem Unternehmen von Textron Inc., die Kompetenzen unserer Marken Beechcraft, Cessna, Hawker und Pipistrel, um unseren Kunden das bestmögliche Flugerlebnis zu bieten. Mit einem Angebot, das alles von Business-Jets, Turboprop-Flugzeugen, leichten und leistungsstarken Kolbenflugzeugen bis hin zu Spezial-, Militär- und Verteidigungsflugzeugen umfasst, bietet Textron Aviation das vielseitigste und umfassendste Luftfahrt-Produktportfolio der Welt und beschäftigt eine Belegschaft, die bereits mehr als die Hälfte aller Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt weltweit hergestellt hat. Kunden in mehr als 170 Ländern vertrauen in Bezug auf erschwingliche, produktive und flexible Flüge auf unsere legendäre Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit sowie auf unser zuverlässiges globales Kundendienstnetzwerk. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.txtav.com.

Über Textron

Textron Inc. ist ein branchenübergreifendes Unternehmen, das sein globales Netzwerk aus Flugzeug-, Verteidigungs-, Industrie- und Finanzunternehmen nutzt, um seinen Kunden innovative Lösungen und Dienstleistungen anzubieten. Textron ist weltweit für seine leistungsstarken Marken wie Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO und Textron Systems bekannt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.textron.com.

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