Die ersten SkyCouriers, die in Afrika zum Einsatz kommen, werden medizinische Evakuierungseinsätze im algerischen Energiesektor unterstützen

Textron Aviation Inc., ein Unternehmen der Textron Inc. (NYSE: TXT), gab heute bekannt, dass es zwei Cessna SkyCourier-Flugzeuge, die für luftmedizinische Einsätze ausgerüstet sind, an die algerische Fluggesellschaft Tassili Travail Aérien (TTA) ausgeliefert hat. Die Flugzeuge sind die ersten für medizinische Evakuierungen ausgerüsteten SkyCouriers in Afrika und die ersten SkyCouriers eines Kunden, die auf dem kontinent in Dienst gestellt werden. Damit wird die weltweite Präsenz des Flugzeugs ausgebaut und seine Vielseitigkeit für kritische Spezialeinsätze unter Beweis gestellt wird.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261015706271/de/

Textron Aviation completes delivery of Africa's first aero-medical equipped Cessna SkyCourier to Tassili Travail Aérien, also marking the first SkyCourier delivery in Africa, expanding the aircraft's special-mission capabilities.

Die beiden Flugzeuge werden die Passagierbeförderung sowie die luftmedizinischen Evakuierungseinsätze von TTA zugunsten des algerischen Energiesektors unterstützen. Ausgestattet mit dem "LifePort PLUS Powered Medevac System" lässt sich die SkyCourier je nach operativen Erfordernissen schnell für Passagier-, Fracht- und medizinische Evakuierungsmissionen umrüsten.

"Dies ist ein bedeutender Meilenstein für die Cessna SkyCourier, da der erste Kunde das zertifizierte luftmedizinische System miterlebt, wie seine beiden Cessna SkyCouriers in den Dienst gestellt werden", sagte Bob Gibbs, Vice President für den Bereich Verteidigung und Spezialmissionen. "Durch die Kombination aus einer großen, flexiblen Kabine und seiner Einsatzvielfalt eignet sich die SkyCourier hervorragend für Betreiber mit hohen Anforderungen an Transport und Luftrettung. Wir sind stolz darauf, dass TTA der erste SkyCourier-Betreiber in Afrika wird und damit einen weiteren wichtigen Einsatzbereich für das Flugzeug demonstriert."

TTA mit Sitz in Algerien ist eine Tochtergesellschaft von Sonatrach, dem staatlichen nationalen Öl- und Gasunternehmen. TTA erbringt im gesamten algerischen Energiesektor Dienstleistungen in den Bereichen Personenbeförderung, medizinische Luftrettung sowie sonstige Sondereinsätze.

Die zweimotorige, großräumige Turboprop-Maschine vom Typ Cessna SkyCourier soll die Flotte von TTA modernisieren und dabei für mehr Effizienz, Zuverlässigkeit sowie geringere Betriebskosten sorgen, während sie gleichzeitig Transport- und medizinische Rettungseinsätze unterstützt. Das Flugzeug wird in Algier und Hassi Messaoud (Algerien) stationiert sein.

Unzählige Möglichkeiten für Sondereinsätze

Wenn Kunden aus den Bereichen Regierung, Militär und Wirtschaft Luftfahrtlösungen für kritische Einsätze benötigen, wenden sie sich an Textron Aviation. Die Luftfahrtlösungen des Unternehmens bieten die hohe Leistung und die Flugeigenschaften, die erforderlich sind, um die einzigartigen Herausforderungen von Sondereinsätzen zu bewältigen. Mit ihrer unübertroffenen Qualität, Vielseitigkeit und niedrigen Betriebskosten sind die Produkte von Textron Aviation ideal für den Einsatz in den Bereichen Ambulanzflugzeuge, Aufklärung, Überwachung und Erkundung (ISR), Nutzlasttransport, Luftvermessung, Fluginspektion, Schulung und viele andere Spezialeinsätze.

Über die Cessna SkyCourier

Die zweimotorige Turboprop-Maschine Cessna SkyCourier mit hoch liegenden Tragflächen bietet eine Kombination aus Leistung und niedrigen Betriebskosten für Luftfracht-, Pendler- und Spezialflugbetreiber. Sie ist sowohl als Fracht- und Passagierversion als auch in einer Kombikonfiguration oder mit einem Kieskit für maximale Flexibilität erhältlich. Die 19-sitzige Passagierversion verfügt über separate Türen für Besatzung und Passagiere für ein reibungsloses Einsteigen, einen großen Gepäckraum und große Kabinenfenster für Tageslicht und gute Aussicht.

Die Frachtversion verfügt über eine Kabine mit flachem Boden, die Platz für bis zu drei LD3-Frachtcontainer bietet und eine beeindruckende Nutzlast von 6.000 Pfund hat. Beide Varianten verfügen über eine große Frachttür und eine Einpunkt-Druckbetankung für schnellere Umschlagzeiten.

Das Flugzeug wird von zwei flügelmontierten Pratt Whitney Canada PT6A-65SC-Turboprop-Triebwerken angetrieben und verfügt über den McCauley Propeller C779, einen robusten und zuverlässigen 110-Zoll-Vierblatt-Aluminiumpropeller, der eine volle Gratbildung und eine umkehrbare Steigung hat und die Leistung des Flugzeugs beim Transport enormer Lasten verbessert. Der SkyCourier wird mit Garmin G1000 NXi-Avionik betrieben und erreicht eine maximale Reisegeschwindigkeit von mehr als 200 ktas und eine maximale Reichweite von 900 Seemeilen.

Informationen zu Textron Aviation Inc.

Seit fast 100 Jahren begeistern wir Menschen für das Fliegen. Textron Aviation Inc., ein Unternehmen von Textron Inc., hat die Talente seiner Teams unter den Marken Beechcraft, Cessna, Hawker und Pipistrel gebündelt, um Kunden das bestmögliche Flugerlebnis zu bieten. Mit einem Angebot, das von Business Jets, Turboprops sowie leichten und leistungsstarken Kolbenflugzeugen bis hin zu Flugzeugen für Spezialmissionen, militärischen Schulflugzeugen sowie Flugzeugen für Verteidigungsaufgaben reicht, verfügt Textron Aviation über das vielseitigste und umfassendste Luftfahrt-Produktportfolio der Welt sowie über eine Belegschaft, aus deren Arbeit mehr als die Hälfte aller Flugzeuge der Allgemeinen Luftfahrt weltweit hervorgegangen sind. Kunden in mehr als 170 Ländern verlassen sich auf unsere legendäre Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit sowie auf unser bewährtes globales Kundendienstnetzwerk, wenn es um wirtschaftliches, produktives und flexibles Fliegen geht. Weitere Informationen finden Sie auf www.txtav.com.

Informationen zu Textron

Textron Inc. ist ein Industriekonzern mit mehreren Geschäftsfeldern, der sein globales Netzwerk aus Unternehmen in den Bereichen Luftfahrt, Verteidigung, Industrie und Finanzen nutzt, um Kunden innovative Lösungen und Dienste zu bieten. Textron ist weltweit bekannt für Marken wie Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO und Textron Systems. Weitere Informationen erhalten Sie auf: www.textron.com.

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können Umsätze prognostizieren oder Strategien, Ziele, Perspektiven sowie andere nicht historische Sachverhalte beschreiben. Diese zukunftsgerichteten Aussagen geben ausschließlich den Stand zum Zeitpunkt ihrer Abgabe wieder und wir übernehmen keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren. Diese Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten sowie weiteren Faktoren, durch die unsere tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den ausdrücklich oder implizit in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen können.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261015706271/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Doug Scott

+1.316.347.0116

dscott2@txtav.com

txtav.com