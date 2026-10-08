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WKN: A3DKE6 | ISIN: DE000A3DKE67 | Ticker-Symbol: 9MO
Düsseldorf
07.10.26 | 08:10
0,690 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Handel/E-Commerce
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
COMMERTUNITY AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
COMMERTUNITY AG 5-Tage-Chart
Dow Jones News
08.10.2026 02:39 Uhr
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PTA-DD: Commertunity AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

DJ PTA-DD: Commertunity AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Commertunity AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Berlin (pta000/08.10.2026/02:05 UTC+2) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name                               Epicurean Capital GmbH 
   2                          Grund der Meldung 
a)      Position/Status                         In enger Beziehung 
b)      Erstmeldung 
                                         Enge Bez.: Meldepfl. Wanja Oberhof 
                                         Vorstand 
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name                               Commertunity AG 
b)      LEI                               894500U51U6ZKKU8I511 
   4                    Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften 
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments     Aktie 
        Kennung                             DE000A3DKE67 
b)      Art des Geschäfts                        Kauf 
c)      Preis(e)                             Volumen 
        1,00 EUR                             80.000,00 EUR 
d)      Aggregierter Preis                        Aggregiertes Volumen 
        1,00 EUR                             80.000,00 EUR 
e)      Datum des Geschäfts                       05.10.2026 UTC+2 
f)      Ort des Geschäfts                        Außerhalb eines Handelsplatzes 
   5                      Zu veröffentlichende Erläuterung 
        Zeichnung von Aktien im Rahmen einer Barkapitalerhöhung

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Commertunity AG 
           Charlottenstr. 43 
           10117 Berlin 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Leonard Schreiber 
E-Mail:        hello@commertunity.com 
Website:       www.commertunity.com 
ISIN(s):       DE000A3DKE67 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Düsseldorf

[ source: https://www.pressetext.com/news/1791417900294 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 07, 2026 20:05 ET (00:05 GMT)

© 2026 Dow Jones News
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

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