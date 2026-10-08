DJ PTA-DD: Commertunity AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Commertunity AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Berlin (pta000/08.10.2026/02:05 UTC+2) - Mitteilung
1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Epicurean Capital GmbH 2 Grund der Meldung a) Position/Status In enger Beziehung b) Erstmeldung Enge Bez.: Meldepfl. Wanja Oberhof Vorstand 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Commertunity AG b) LEI 894500U51U6ZKKU8I511 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Aktie Kennung DE000A3DKE67 b) Art des Geschäfts Kauf c) Preis(e) Volumen 1,00 EUR 80.000,00 EUR d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 1,00 EUR 80.000,00 EUR e) Datum des Geschäfts 05.10.2026 UTC+2 f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes 5 Zu veröffentlichende Erläuterung Zeichnung von Aktien im Rahmen einer Barkapitalerhöhung
(Ende)
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Aussender: Commertunity AG Charlottenstr. 43 10117 Berlin Deutschland Ansprechpartner: Leonard Schreiber E-Mail: hello@commertunity.com Website: www.commertunity.com ISIN(s): DE000A3DKE67 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Düsseldorf
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October 07, 2026 20:05 ET (00:05 GMT)