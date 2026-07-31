DJ PTA-Adhoc: Commertunity AG: Status Finanzierung Deutsche E Metalle AG

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

Commertunity AG: Status Finanzierung Deutsche E Metalle AG

Dresden (pta000/31.07.2026/12:55 UTC+2)

Die Commertunity AG ("Gesellschaft") gibt den Status der Finanzierung ihrer künftigen Tochtergesellschaft Deutsche E Metalle AG ("DEM") bekannt. Die Hauptversammlung der Commertunity AG hat 9. Juni 2026 einer die Übernahme von 100% der Anteile an der DEM im Wege der Sachkapitalerhöhung zugestimmt. Diese Transaktion befindet sich derzeit in der technischen Abwicklung. Im Anschluss soll eine Barkapitalerhöhung bei der Commertunity durchgeführt werden, die derzeit vorbereitet wird. Am 29. Juli 2026 hat der Vorstand der DEM aus Gründen der Vorsicht ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über die die DEM gestellt. Hintergrund war ein kurzfristiger Liquiditätsengpass bei der DEM. Da zwischenzeitlich eine Finanzierungszusage für die kurzfristige Liquidität vorliegt, soll dieser Insolvenzantrag voraussichtlich noch am heutigen Tag zurückgenommen werden. Die künftige Finanzierung soll auf Basis einer ausverhandelten Finanzierung für die operative Tochtergesellschaft der DEM durch einen amerikanischen Investor in Höhe von USD 5.000.000,00 sowie auf Basis der geplanten Kapitalerhöhung bei der Commertunity erfolgen.

(Ende)

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Aussender: Commertunity AG Charlottenstr. 43 c/oNaschke und Partner RA 10117 Berlin Deutschland Ansprechpartner: Leonard Schreiber E-Mail: hello@commertunity.com Website: www.commertunity.com ISIN(s): DE000A3DKE67 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Düsseldorf

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July 31, 2026 06:55 ET (10:55 GMT)