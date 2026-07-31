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Düsseldorf
31.07.26 | 08:02
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Handel/E-Commerce
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Dow Jones News
31.07.2026 13:27 Uhr
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PTA-Adhoc: Commertunity AG: Status Finanzierung Deutsche E Metalle AG

DJ PTA-Adhoc: Commertunity AG: Status Finanzierung Deutsche E Metalle AG

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

Commertunity AG: Status Finanzierung Deutsche E Metalle AG

Dresden (pta000/31.07.2026/12:55 UTC+2)

Die Commertunity AG ("Gesellschaft") gibt den Status der Finanzierung ihrer künftigen Tochtergesellschaft Deutsche E Metalle AG ("DEM") bekannt. Die Hauptversammlung der Commertunity AG hat 9. Juni 2026 einer die Übernahme von 100% der Anteile an der DEM im Wege der Sachkapitalerhöhung zugestimmt. Diese Transaktion befindet sich derzeit in der technischen Abwicklung. Im Anschluss soll eine Barkapitalerhöhung bei der Commertunity durchgeführt werden, die derzeit vorbereitet wird. Am 29. Juli 2026 hat der Vorstand der DEM aus Gründen der Vorsicht ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über die die DEM gestellt. Hintergrund war ein kurzfristiger Liquiditätsengpass bei der DEM. Da zwischenzeitlich eine Finanzierungszusage für die kurzfristige Liquidität vorliegt, soll dieser Insolvenzantrag voraussichtlich noch am heutigen Tag zurückgenommen werden. Die künftige Finanzierung soll auf Basis einer ausverhandelten Finanzierung für die operative Tochtergesellschaft der DEM durch einen amerikanischen Investor in Höhe von USD 5.000.000,00 sowie auf Basis der geplanten Kapitalerhöhung bei der Commertunity erfolgen.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Commertunity AG 
           Charlottenstr. 43 c/oNaschke und Partner RA 
           10117 Berlin 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Leonard Schreiber 
E-Mail:        hello@commertunity.com 
Website:       www.commertunity.com 
ISIN(s):       DE000A3DKE67 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Düsseldorf

[ source: https://www.pressetext.com/news/1785495300395 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

July 31, 2026 06:55 ET (10:55 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

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