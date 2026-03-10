Anzeige
Dienstag, 10.03.2026
WKN: A3DKE6 | ISIN: DE000A3DKE67 | Ticker-Symbol: 9MO
Düsseldorf
10.03.26 | 13:30
0,910 Euro
-26,61 % -0,330
Branche
Handel/E-Commerce
Aktienmarkt
Sonstige
Dow Jones News
10.03.2026 14:45 Uhr
PTA-Adhoc: Commertunity AG: Strategische Neupositionierung als europäische Holding für kritische Rohstoffe - Geplanter Erwerb der DEM - Deutsche E-Metalle AG

DJ PTA-Adhoc: Commertunity AG: Strategische Neupositionierung als europäische Holding für kritische Rohstoffe - Geplanter Erwerb der DEM - Deutsche E-Metalle AG

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Mergers & Acquisitions / Kauf von Unternehmensteilen

Commertunity AG: Strategische Neupositionierung als europäische Holding für kritische Rohstoffe

Geplanter Erwerb der DEM - Deutsche E-Metalle AG

Berlin (pta000/10.03.2026/14:10 UTC+1)

Vorstand und Aufsichtsrat der Commertunity AG haben heute beschlossen, der für April/Mai 2026 geplanten ordentlichen Hauptversammlung mehrere Maßnahmen zur strategischen Neupositionierung der Gesellschaft vorzuschlagen.

Kern der geplanten Neuausrichtung ist der Erwerb der DEM - Deutsche E-Metalle AG, der Holdinggesellschaft der DEM-Gruppe. Mit dieser Transaktion soll der zukünftige Fokus der Commertunity AG auf dem Geschäft mit kritischen Rohstoffen und strategischen Ressourcen liegen.

Der Aufsichtsrat hat in seiner heutigen Sitzung den Vorstand ermächtigt, eine entsprechende Transaktion mit den Aktionären der DEM - Deutsche E-Metalle AG vorzubereiten und diese der Hauptversammlung zur Zustimmung vorzulegen. Ziel der Transaktion ist es, dass die Commertunity AG nach Zustimmung der Hauptversammlung alleinige Aktionärin der DEM - Deutsche E-Metalle AG wird.

Die DEM-Gruppe ist im Bereich kritischer Rohstoffe tätig. Das wichtigste Asset der Gruppe ist ein Lithiumprojekt in Argentinien, bei dem erste Explorationsbohrungen bereits signifikante Lithiumkonzentrationen nachgewiesen haben.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Commertunity AG 
           Charlottenstr. 43 c/o Naschke und Partner RA 
           10117 Berlin 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Wanja S. Oberhof 
E-Mail:        hello@commertunity.com 
Website:       www.commertunity.com 
ISIN(s):       DE000A3DKE67 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Düsseldorf

[ source: https://www.pressetext.com/news/1773148200849 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

March 10, 2026 09:10 ET (13:10 GMT)

© 2026 Dow Jones News
