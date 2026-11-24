DJ PTA-Adhoc: Commertunity AG: Vorstand beschließt geändertes Transaktionskonzept für den Erwerb der DEM - Deutsche E-Metalle AG - Aktientausch über rund 79,7 % der DEM abgeschlossen - EUR 600.000 Bar-KE gezeichnet

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Kapitalerhöhung

Commertunity AG: Vorstand beschließt geändertes Transaktionskonzept für den Erwerb der DEM - Deutsche E-Metalle AG

Aktientausch über rund 79,7 % der DEM abgeschlossen - EUR 600.000 Bar-KE gezeichnet

Hamburg (pta000/24.11.2026/20:40 UTC+1)

Der Vorstand der Commertunity AG (ISIN DE000A3DKE67 / WKN A3DKE6) ("Gesellschaft") hat heute beschlossen, den Erwerb der DEM - Deutsche E-Metalle AG, Dresden ("DEM"), auf Grundlage eines geänderten Transaktionskonzepts umzusetzen.

Die ordentliche Hauptversammlung vom 9. Juni 2026 hatte eine Kapitalerhöhung um bis zu EUR 6.600.000,00 beschlossen, in deren Rahmen die Aktionäre der DEM zur Zeichnung von bis zu 6.000.000 neuen Aktien gegen Einbringung ihrer DEM-Aktien zugelassen waren. Die Erfüllung der formalen Voraussetzungen für die Sacheinlagetranche nimmt mehr Zeit in Anspruch als geplant. Um die operative Entwicklung der Gruppe zügig voranzubringen, setzt die Gesellschaft die Transaktion jetzt in einem geänderten Konzept um.

Nach dem neuen Transaktionskonzept erwirbt eine Großaktionärin der Gesellschaft ("Großaktionärin") DEM-Aktien im Tausch gegen bestehende Commertunity-Aktien, die ihr hierfür von Aktionären der Gesellschaft zur Verfügung gestellt werden. Die erworbenen DEM-Aktien bringt die Großaktionärin unverzüglich und unentgeltlich in die Kapitalrücklage der Gesellschaft gemäß -- 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB ein. Die Transaktion erfolgt ausschließlich mit bestehenden Aktien aus dem Bestand von Aktionären; die Zahl der Aktien der Gesellschaft bleibt dabei unverändert.

Die Großaktionärin hat heute Aktientauschverträge mit der HT_24 GmbH, Dresden, der Verde Mining Ltd., Road Town/ Tortola, und Herrn Heiko Thomas über insgesamt 1.527.850 DEM-Aktien (rund 76,1 % des Grundkapitals der DEM) abgeschlossen. Einschließlich der 71.838 DEM-Aktien, die die Großaktionärin und eine mit ihr verbundene Gesellschaft selbst halten, erfasst die Transaktion damit 1.599.688 von 2.006.927 DEM-Aktien (rund 79,7 % des Grundkapitals der DEM). Allen übrigen DEM-Aktionären wird der Tausch zu denselben Konditionen bis zum 30. November 2026 angeboten. Mit Vollzug der heute abgeschlossenen Verträge hält die Commertunity AG rund 79,7 % an der DEM. Der als Sachkapitalerhöhung geplante Teil der in der Hauptversammlung vom 9. Juni 2026 beschlossenen Maßnahmen ist auf diesem Weg weitgehend umgesetzt.

Der Barkapitalerhöhungsteil der Transaktion über bis zu 600.000 neue Aktien zu EUR 1,00 je Aktie wird umgesetzt. Hiervon sind 390.000 Aktien im Volumen von EUR 390.000,00 gezeichnet und vollständig eingezahlt. Die verbleibenden bis zu 210.000 Aktien werden bis zum 30. November 2026 platziert; für nicht anderweitig gezeichnete Aktien liegt eine verbindliche Übernahmezusage (Backstop) aus dem Kreis der Großaktionäre vor. Die Platzierung des gesamten Volumens von EUR 600.000,00 ist damit gesichert. Die Gesellschaft wird die Durchführung der Barkapitalerhöhung nach Vorliegen der erforderlichen Beschlüsse zur Eintragung im Handelsregister anmelden.

Die geänderte Transaktionsstruktur stärkt die Position der Aktionäre der Commertunity AG deutlich: Bei vollständiger Platzierung der Barkapitalerhöhung hat die Gesellschaft 2.800.000 Aktien statt der ursprünglich vorgesehenen 8.800.000 Aktien. Der Anteil jeder bestehenden Aktie am Grundkapital ist damit rund 3,1-mal so hoch wie im ursprünglichen Konzept. Die Beteiligung der Zeichner der Barkapitalerhöhung erhöht sich von rund 6,8 % auf rund 21,4 %. Die bisherigen Großaktionäre der Commertunity AG ermöglichen dies, um die Transaktion schneller zu vollziehen und damit Potenziale auf Ebene der erworbenen Gruppe zu eröffnen.

Die DEM verfügt über ein Portfolio im Bereich kritischer Rohstoffe, insbesondere Lithium und Seltene Erden, darunter eine wesentliche Beteiligung an der Lithium Mining Corporation mit dem Lithiumprojekt Carachi Blanco in Argentinien (ca. 70.000 ha) sowie ein Seltene-Erden-Projekt in Goiás, Brasilien (ca. 13.600 ha).

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: Commertunity AG Charlottenstr. 43 10117 Berlin Deutschland Ansprechpartner: Vorstand E-Mail: hello@commertunity.com Website: www.commertunity.com ISIN(s): DE000A3DKE67 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Düsseldorf

[ source: https://www.pressetext.com/news/1795549200724 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 24, 2026 14:40 ET (19:40 GMT)