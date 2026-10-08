Eine neue Welle KI-gestützter Innovationen unterstützt Engineering-Fachleute bei der schnelleren Lösung komplexer Probleme

(Bentley Systems Year in Infrastructure 2026) Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), das Unternehmen für Infrastruktur-Engineering-Software, hat heute die Gewinner der Year in Infrastructure Awards 2026 bekannt gegeben. Seit mehr als 20 Jahren werden mit den Auszeichnungen die außergewöhnlichen Leistungen von Infrastrukturfachleuten und deren innovativer Einsatz von Bentley-Software zur Verbesserung des Entwurfs, des Baus und des Betriebs von Infrastrukturen gewürdigt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261007983086/de/

Bentley Systems gab am 7. Oktober 2026 die Gewinner der Year in Infrastructure Awards 2026 bekannt (Bildgenehmigung durch Bentley Systems)

Im Jahr 2026 wurden über 300 Projekte von Unternehmen aus 53 Ländern nominiert. Die Gewinner wurden im Rahmen der Bentley-Systems-Veranstaltung Year in Infrastructure 2026, die vom 6. bis 7. Oktober in Singapur stattfand, von einer unabhängigen Jury in 12 Kategorien ausgewählt, die den gesamten Lebenszyklus der Infrastruktur sowie verschiedene Branchen und Fachgebiete umfassen.

Cate Lochead, Chief Marketing Officer bei Bentley Systems, sagte: "Jedes Jahr beeindrucken uns unsere Anwender mit außergewöhnlichen Projekten, die die weltweite Infrastruktur voranbringen. Die Finalisten dieses Jahres gingen weit über die Digitalisierung traditioneller Workflows hinaus. Durch ihren Einsatz von KI zur Verknüpfung von Daten über Lebenszyklusphasen und Engineering-Disziplinen hinweg erschlossen sie Potenziale, die bisher unerreichbar waren. Diese neue Welle KI-gestützter Innovation erfordert ein offenes Ökosystem, in dem Infrastrukturfachleute ihre Daten und ihre bevorzugte Software vernetzen können, um bessere und schnellere Entscheidungen zu treffen. Bentley fördert diese Offenheit und gibt Engineering-Fachleuten so die Möglichkeit, komplexe Herausforderungen schneller zu lösen und eine widerstandsfähigere, nachhaltigere Zukunft zu gestalten."

Gewinner der Year in Infrastructure 2026 Auszeichnungen

Brücken und Tunnel

AYESA Engineering (Portugal): Porto Metro 3.0: Optimierter integrierter digitaler Workflow für den Tunnelentwurf

Städte und Liegenschaften

Pinnacle Future Build Pvt. Ltd. (Indien): Digitaler Zwilling für den Pinnacle Infotech-Campus in Madurai

Bauindustrie

Wills Bros (Irland): Dublin Port MP2: Liegeplatz 52 und 53

Energieerzeugung

South-to-North Water Diversion (Chongqing) New Energy Development Co, Ltd und POWERCHINA Zhongnan Engineering Corporation Limited (China): Digitales Pumpspeicherkraftwerk Chongqing Yunyang Jianquan

Geodaten und Reality Modeling

Aboitiz Renewables Inc. (Philippinen): GeoShield

Projektabwicklung

Port Polska (Polen): Port Polska

Schienenverkehr und Verkehrswesen

SUDOP PRAHA a.s. (Tschechien): HSR Zentralböhmen (RS 1 VRT Poricany Svetlá nad Sázavou)

Straßen und Autobahnen

Torrens to Darlington Alliance (John Holland, Bouygues, Arcadis, Jacobs und Ventia) in Zusammenarbeit mit der Regierung von Südaustralien, Department for Infrastructure and Transport (Australien): Projekt River Torrens to Darlington (T2D)

Hochbau und Statik

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WIKA Gedung) (Indonesien): Jakarta International Stadium Technische Ausführung des größten einfahrbaren Dachs

Modellierung und Analyse des Untergrunds

Intertechne Consultores S.A. (Brasilien): Leapfrog und PLAXIS für die Modellierung und Bewertung von Abraumdämmen

Übertragung und Verteilung

APD Global (Australien): Clean Energy Link-North: KI-gestützte digitale Projektabwicklung für erneuerbare Energien

Wasser und Abwasser

Evides N.V. (Niederlande): Operative digitale Zwillinge für die flächendeckende Wasserversorgung

Founders' Honors

Bentley zeichnete weiterhin 17 Projekte mit den Founders' Honors aus. Die Founders' Honors werden von den Gründern und Führungskräften von Bentley persönlich ausgewählt und an eine ausgewählte Anzahl herausragender Projekte, Einzelpersonen und Organisationen verliehen, die den Unternehmenszweck widerspiegeln, weltweit die Infrastruktur für mehr Lebensqualität zu verbessern.

Die Founders' Honors 2026 gehen an:

Anlagenintelligenz

Empresas Públicas de Medellín (Kolumbien): Digitaler Zwilling des sekundären EPM-Wasserversorgungssystems

Vernetzte Daten

WSP Global Inc. (Indien): iTwin AI-Plattform für intelligente Erkenntnisse zum Projektlebenszyklus

Constructioneering

PT Hutama Karya (Persero) (Indonesien): Der Parlamentskomplex von Nusantara

Entwurfsoptimierung

POWERCHINA Fujian Electric Power Survey and Design Institute Co., Ltd. (China): Software für die automatische Modellierung und Optimierung von Offshore-Jacket-Strukturen

Digitaler Vorreiter

COBA Consultores de Engenharia e Ambiente (Portugal): Bahnhof Santos Ausbau der gelben und grünen Bahnlinien der Metro Lissabon

Digitale Infrastruktur

Ampirical (USA): Energieversorgung für das größte Rechenzentrum der westlichen Hemisphäre

Flächendeckender digitaler Zwilling

Almondz Global Infra Consultant Limited (Indien): NAKSHA

Bildung Exzellenz in der praxisnahen Ausbildung mithilfe von KI

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE (Ecuador): Intelligentes Leckagemanagement mit Autoencodern

Bildung Exzellenz in der Vermittlung von System-of-Systems-Denken

University of Glasgow Smart Systems Group (Vereinigtes Königreich): Region Glasgow City: gemeinsame Gestaltung der Zukunft für Verkehr und Multi-Energie-Systeme

Standortbezogener Entwurf

T.Y.Lin International Pte. Ltd. (Singapur): North-South Corridor 800 m langer Doppelröhren-Straßentunnel mit je drei Fahrspuren

Modellbasierte Abwicklung

WSP USA Inc. (USA): I-35 Capital Express Central Downtown (CapEx Central)

Resilienz/Nachhaltigkeit Vorantreiben der Mobilität von morgen

FS Engineering S.p.A. (Italien): Nachhaltige Energie: Eigenerzeugung für ein grünes Mobilitätssystem

Nachhaltige Energie: Eigenerzeugung für ein grünes Mobilitätssystem TTC (Brasilien): Elektromobilität in der Südregion

Resilienz/Nachhaltigkeit Wiederherstellung unserer Umwelt

Norconsult Norge AS (Norwegen): Mongstad-Raffinerie Beurteilung der Risiken für eine Grundwasserkontaminierung und der Maßnahmen zu ihrer Minderung

Resilienz/Nachhaltigkeit Widerstandsfähige Städte

Communauté d'Agglomération Pau Bearn Pyrénées CAPBP (Frankreich): Urbane Datenintelligenz: Ein CDE für eine klimaresistente Infrastruktur

Resilienz/Nachhaltigkeit Sicherung unserer Wasserzukunft

Maynilad Water Services, Inc. (Philippinen): Skalierung der Leckageerkennung bei Maynilad von der DMA- bis zur systemweiten Analyse

Weitere Informationen zu den Year in Infrastructure Awards 2026 finden Sie auf der Bentley-Webseite Year in Infrastructure.

Informationen zu Bentley Systems

Weltweit vertrauen Infrastrukturfachleute auf Softwarelösungen von Bentley Systems, um bessere und resilientere Infrastrukturanlagen in Bereichen wie beispielsweise Verkehr, Wasser, Energie und Städte zu entwerfen, zu bauen und zu betreiben. Bentley wurde 1984 von Ingenieuren für Ingenieure gegründet und ist der bevorzugte Partner für Ingenieurbüros, Eigentümer und Betreiber weltweit. Die Bentley-Softwarelösungen decken verschiedene Ingenieurfachdisziplinen, Industriebranchen und alle Phasen des Infrastrukturlebenszyklus ab. Mit unseren Lösungen für digitale Zwillinge helfen wir Infrastrukturfachleuten dabei, den Wert ihrer Daten zu erschließen, um so die Projektabwicklung und die Anlagenleistung zu transformieren.

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