Wien/Braunschweig - An der Technischen Universität Wien (TU Wien) tickt der weltweit erste Prototyp einer neuen Zeitmessungs-Technologie, die wichtige Rekorde aufstellen soll. Ihre Atomkernuhr ist die erste, die selbst noch die kleinsten Fehler selbstständig behebt. Die Technik hat das Potenzial, bisherige Atomuhren an Präzision noch einmal deutlich zu übertreffen. Es ist ein wichtiger Schritt zu einer neuartigen Hochleistungs-Metrologie, mit der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab